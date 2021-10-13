Смартфоны на базе Android обвинили в постоянной слежке за владельцами

ИКТ 13 октября 2021 23:35 (UTC+04:00)
Смартфоны на базе Android обвинили в постоянной слежке за владельцами

Исследователи из Великобритании и Ирландии протестировали смартфоны на базе Android и выявили, что они постоянно передают в Google и другие компании значительный объём информации. Компания Google отрицает все обвинения, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Во время исследования были изучены смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, а также устройства под управлением LineageOS и /e/OS. Выяснялось, что все устройства, кроме последнего, с помощью системного ПО постоянно передают производителю смартфона и третьим лицам пользовательскую информацию и данные об использовании приложений. Подобный сбор данных нарушает конфиденциальность пользователей, а они не могут остановить слежку.

Системные приложения устанавливаются на смартфоны вендором для обеспечения устройства определенными функциями. Например, это может быть приложение для камеры или сообщений. Особенность такого ПО в том, что оно его устанавливают в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), содержимое которого может изменять лишь разработчик.

Поэтому за пользователем постоянно следят системные программы. Так, Samsung Pass делится с Google Analytics данными о том, когда и сколько пользователь использовал приложение. Xiaomi тоже отправлял в Google пользовательские данные. Huawei обменивался информацией с Microsoft. При этом данные собирают даже те приложения, которыми владелец телефона не пользуется.

Смартфоны на базе Android собирают сведения о аппаратном обеспечении, ID, серийном номере устройства. Все это вместе создает уникальный цифровой отпечаток, который можно использовать для отслеживания действий конкретного пользователя.

Представители Google заявили, что данное исследование не удивляет, а просто описывает работу современных смартфонов. Все собираемые данные компании необходимы для корректной работы приложений.

Ранее стало известно, что новый вирус GriftHorse заразил более 10 млн устройств на базе операционной системы Android в 70 странах. Эксперты отмечают, что вирус распространяется под видом обычных приложений через Google Play и другие магазины.

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