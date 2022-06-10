Не гони: советы «Лаборатории Касперского», как не стать жертвами мошенников, покупая билеты на Гран-при Азербайджана

В Баку стартовало грандиозное событие — Гран-при Формулы-1. Как известно, крупные международные мероприятия всегда отличный повод для мошенников нажиться на доверчивости или невнимательности спортивных фанатов. Чтобы обезопасить данные пользователей и помочь сберечь финансы, «Лаборатория Касперского» даёт советы, как не попасться на удочку злоумышленников.

Какие мошеннические схемы могут быть реализованы?

Во-первых, массовая рассылка спама, посвящённого «Формуле-1». Злоумышленники используют желание людей увидеть событие своими глазами: они распространяют сообщения о «победе» в лотерее, якобы проведённой официальными организаторами Гран-при Азербайджана, его спонсорами или популярными брендами. В поддельном электронном письме потенциальную жертву могут попросить предоставить свои личные данные якобы для оформления билета. Также в подобной рассылке могут распространяться ссылки на поддельные страницы для покупки билетов со скидкой. Перейдя по ним, пользователи рискуют раскрыть злоумышленникам свои персональные данные и номера банковских карт.

Ещё одна возможная угроза — фальшивые сервисы по продаже билетов. Они могут выглядеть очень правдоподобно, содержать ключевые слова вроде «formula1», «bakuformula1». Злоумышленники могут покупать SSL-сертификаты, которые обеспечивают безопасное соединение между веб-сервером и браузером, благодаря чему адрес фальшивого сайта может начинаться с https. Такой значок безопасного соединения тоже может усыпить бдительность спортивных фанатов, в результате чего они без тени сомнения перешлют деньги мошенникам.

«Будьте внимательны ко всем специальным предложениям — спонтанным розыгрышам, раздаче билетов за час до события. Все они торопят вас принять решение и быстро отдать данные. Заполнив форму с личными и финансовыми данными, вы рискуете остаться и без билета, и без денег. То же касается и эксклюзивных VIP-акций», — предупреждает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Как безопасно купить билеты?