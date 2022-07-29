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Обсуждается возможность функционирования российской платежной системы в Азербайджане - ЦБ

ИКТ Материалы 29 июля 2022 11:52 (UTC +04:00)
Обсуждается возможность функционирования российской платежной системы в Азербайджане - ЦБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана (ЦБА) обсуждает возможность функционирования российской платежной системы "Мир" в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов.

"Этот вопрос обсуждается с учетом политических и экономических моментов с участием соответствующих государственных структур, а также в рамках межправительственной азербайджано-российской комиссии. Окончательное решение будет обнародовано после его принятия", - отметил Османов.

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