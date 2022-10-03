ЦБ Азербайджана об обеспечении безопасности платежей коммерческим банками

БАКУ /Trend/ - Регулирование вопросов безопасности проведения платежей банками Азербайджана основано на международном стандарте ISO 27001.

Об этом сказал Trend генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По его словам, этот стандарт обязывает каждый банк иметь собственные системы безопасности, механизмы контроля, а также обязывает к организации безопасности процессов, обеспечению безопасности проведения платежей при участии третьей стороны, безопасности персональных данных и т.д.

"Также в соответствии с новыми правилами каждый коммерческий банк при выявлении каких-либо киберинцидентов должен информировать об этом Центробанк. Для более тесных контактов с банками в этом направлении у нас есть соответствующие механизмы и отдел. Данный отдел проводит контроль и проверку безопасности информационных систем коммерческих банков", - сказал Османов.