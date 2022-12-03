Azercell и Университет ADA отмечают 10-летие сотрудничества (ФОТО)

Лидирующий оператор мобильной связи и Университет ADA подписали новое соглашение о сотрудничестве, подтверждающее их приверженность идее построения устойчивой экосистемы информационно-коммуникационных технологий

На мероприятии, прошедшем в Университете ADA 2 декабря 2022 года, представители обеих сторон подчеркнули важность партнерства между высшими учебными заведениями страны и бизнесом, а также обсудили возможные масштабы подобного сотрудничества.

В рамках 10-летнего сотрудничества Azercell предоставил стипендии студентам технических и инженерных специальностей, провел тренинги и предоставил возможность стажировки в компании для ряда студентов Университета ADA. Azercell также поддержал университет в его стремлении усилить роль женщин в ИКТ-сфере и предпринимательстве.

Подписав новое соглашение о сотрудничестве, Azercell обязуется поддерживать академическое и профессиональное развитие будущего поколения специалистов в области ИКТ в Азербайджане. Мобильный оператор также будет оказывать поддержку студентам в разработке инновационных ИТ-решении и способствовать проведению технологических исследований в университете.

Ставя образование в основу развития и инноваций, Azercell продолжит прилагать усилия в этом направлении.