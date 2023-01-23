CityNet запустил свой новый веб-сайт

Интернет-провайдер CityNet, всегда отличающийся высокоскоростным интернетом и качественными ТВ-услугами, предоставляемыми своим абонентам, запустил свой новый официальный веб-сайт.

Новый веб-сайт CityNet отличается современным дизайном, функциональностью, удобной навигацией, а также наличием системы онлайн-оплаты услуг посредством сайта. Всегда ориентированный на удобство своих абонентов, CityNet также предлагает возможность подачи заявки через новый сайт для удобного подключения к услугам. Никаких документов для подачи заявки не требуется.

На новом сайте пользователи могут легко следить за услугами, тарифами и последними новостями компании, а также находить ответы на различные интересующие их вопросы в разделе часто задаваемых вопросов.

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. По вопросам подключения, новых и существующих кампаний и тарифов, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012) 5377777. Доступность услуги по любому адресу можно проверить на сайте компании или обратившись в службу поддержки клиентов. Более подробную информацию можно получить по ссылке на официальный сайт www.citynet.az.