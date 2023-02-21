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Международный конгресс астронавтики в Баку откроет большие возможности сотрудничества - министерство

ИКТ Материалы 21 февраля 2023 21:14 (UTC +04:00)
Международный конгресс астронавтики в Баку откроет большие возможности сотрудничества - министерство

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Председатель правления ЗАО "Азеркосмос" Самеддин Асадов и посол Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко обсудили расширение связей в области космических технологий.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Асадов подчеркнул на встрече большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в этой сфере.

В свою очередь Михалко высоко отметил партнерство "Азеркосмос" и ЕС в рамках космических программ.

"Стороны также обсудили процесс подготовки к Международному конгрессу астронавтики, который пройдет в Баку со второго по шестое октября. Было отмечено, что мероприятие откроет перед Азербайджаном большие возможности в этой сфере, особенно в плане сотрудничества с европейскими партнерами", - сказали в министерстве.

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