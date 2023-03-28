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Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)

ИКТ Материалы 28 марта 2023 21:54 (UTC +04:00)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в ответ на растущие вызовы кибербезопасности в стране при поддержке группы компаний PASHA Holding совместно с самым престижным израильским технологическим вузом - институтом Технион учредило Центр кибербезопасности Азербайджана.

Основная роль Центра – подготовка высококвалифицированных специалистов и инструкторов в области кибербезопасности. В Центре кибербезопасности Азербайджана в течение 3 лет планируется обучение более 1000 человек, включая 15 высококвалифицированных инструкторов. Именно подготовка местных инструкторов позволит в будущем расширить охват программы.

Профессиональный преподавательский состав из Израиля, который считается одной из ведущих стран мира в области кибербезопасности, прибудет в Азербайджан и предоставит участникам тренинга знания и навыки, охватывающие последние угрозы кибербезопасности, тенденции и передовой опыт.

В центре созданы учебные классы, комнаты для тренингов, комнаты симуляции и лаборатории, оснащенные самой современной технологией и оборудованием. Студенты смогут проводить исследования в этих лабораториях и создавать различные продукты в области кибербезопасности.

В открытии центра, состоявшемся 28 марта, приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, бывший министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, исполнительный вице-президент и генеральный директор Техниона Боаз Голани, представители посольства Израиля и другие официальные лица.

Выступивший на открытии министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев оценил создание центра кибербезопасности как важный шаг в направлении повышения готовности нашей страны к киберугрозам.

Отметим, что занятия в Центре кибербезопасности Азербайджана уже начались. К занятиям привлечено 60 человек, успешно прошедших этапы экзамена и собеседования, куда подали заявки 2000 человек. В период обучения тренинги будут проходить по 4 направлениям: специализированная подготовка кадров, тренинги по повышению осведомленности, тренинги по повышению квалификации старших специалистов по кибербезопасности, исследование и подготовка продуктов кибербезопасности.

На тренингах, которые пройдут на основе программы обучения института Технион, будут преподаваться теоретические и практические знания. За каждый период обучения планируется подготовить 60 специалистов. На тренингах предусматривается подготовка 3-х категорий специалистов: Red Team (атака), Blue Team (защита), SOC Team (аналитика). В период обучения команды, состоящие из 20 человек по 3 видам специальностей (атака, защита и аналитика), будут развивать свои навыки, участвуя в симуляциях. Участникам, успешно прошедшим обучение, будут вручены официальные сертификата института Технион.

Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)
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