Израильский «Технион» будет готовить азербайджанских киберспециалистов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в ответ на растущие вызовы кибербезопасности в стране при поддержке группы компаний PASHA Holding совместно с самым престижным израильским технологическим вузом - институтом Технион учредило Центр кибербезопасности Азербайджана.

Основная роль Центра – подготовка высококвалифицированных специалистов и инструкторов в области кибербезопасности. В Центре кибербезопасности Азербайджана в течение 3 лет планируется обучение более 1000 человек, включая 15 высококвалифицированных инструкторов. Именно подготовка местных инструкторов позволит в будущем расширить охват программы.

Профессиональный преподавательский состав из Израиля, который считается одной из ведущих стран мира в области кибербезопасности, прибудет в Азербайджан и предоставит участникам тренинга знания и навыки, охватывающие последние угрозы кибербезопасности, тенденции и передовой опыт.

В центре созданы учебные классы, комнаты для тренингов, комнаты симуляции и лаборатории, оснащенные самой современной технологией и оборудованием. Студенты смогут проводить исследования в этих лабораториях и создавать различные продукты в области кибербезопасности.

В открытии центра, состоявшемся 28 марта, приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, бывший министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, исполнительный вице-президент и генеральный директор Техниона Боаз Голани, представители посольства Израиля и другие официальные лица.

Выступивший на открытии министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев оценил создание центра кибербезопасности как важный шаг в направлении повышения готовности нашей страны к киберугрозам.

Отметим, что занятия в Центре кибербезопасности Азербайджана уже начались. К занятиям привлечено 60 человек, успешно прошедших этапы экзамена и собеседования, куда подали заявки 2000 человек. В период обучения тренинги будут проходить по 4 направлениям: специализированная подготовка кадров, тренинги по повышению осведомленности, тренинги по повышению квалификации старших специалистов по кибербезопасности, исследование и подготовка продуктов кибербезопасности.

На тренингах, которые пройдут на основе программы обучения института Технион, будут преподаваться теоретические и практические знания. За каждый период обучения планируется подготовить 60 специалистов. На тренингах предусматривается подготовка 3-х категорий специалистов: Red Team (атака), Blue Team (защита), SOC Team (аналитика). В период обучения команды, состоящие из 20 человек по 3 видам специальностей (атака, защита и аналитика), будут развивать свои навыки, участвуя в симуляциях. Участникам, успешно прошедшим обучение, будут вручены официальные сертификата института Технион.