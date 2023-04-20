В Азербайджане идет работа по полному переходу в цифровую среду

БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на инвестирование в экосистему инноваций, человеческого капитала, технологических компаний, а также формирование новой правовой базы.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг советник председателя Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев в ходе конференции на тему «Цифровое будущее бизнеса и защита от киберугроз».

По его словам, в Азербайджане созданы благоприятные условия для ИТ-компаний и специалистов, как местных, так и зарубежных, и эта работа продолжается.

«Сейчас мы работаем над проектами по цифровизации и развитию государственных, общественных и бизнес-проектов, разрабатываем соответствующие стратегии и ведем координацию. Вы знаете, что в Азербайджане широко используется искусственный интеллект, и со стороны госорганов подготовлена соответствующая стратегия, принятие которой ожидается в ближайшее время. Также мы работаем над переходом полностью в цифровую среду, нацелены на стопроцентный отказ от бумажного делопроизводства», - сказал Шахин Алиев.

Он также сообщил, что в нынешнем году ожидается принятие законопроекта по защите личной информации.

«Этот законопроект приведен в соответствие с европейским стандартом GDPR. Стоит отметить, что практически все кибератаки на общество нацелены на кражу личной информации и в этой связи необходима оптимизация правовой базы для применения более продвинутых решений», - сказал советник председателя Агентства.

Также, по его словам, до конца следующего года вся территория Азербайджана будет обеспечена фибероптической интернет-связью.

«Соответствующие специалисты ведут крупномасштабные работы по достижению поставленной цели и мы уверены, что к концу 2024 года и самый отдаленный район Азербайджана будет обеспечен скоростным интернетом», - сказал Шахин Алиев.