Сектор мобильной связи Азербайджана вышел на новый уровень развития - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - Сектор мобильной связи Азербайджана вышел на новый уровень развития.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия "GSMA Mobile 360 Eurasia 2023".

По его словам, сектор мобильной связи в стране развивается быстрыми темпами.

«Для развития мобильной связи необходимы создание устойчивой инфраструктуры, грамотные специалисты, а также механизмы кибербезопасности. 4 из 10 человек в мире не являются пользователями мобильного интернета. Мы в Азербайджане продолжаем инвестировать в инфраструктуру широкополосной сети и к 2024 году охватим интернетом всю страну. Также мы работаем над проектом, который соединит интернет из Центральной Азии с Европой», - сказал он.

Министр сообщил, что в Азербайджане есть необходимость в обучении кадров по кибербезопасности, и в партнерстве с Израилем идет работа в этом направлении.

«В Азербайджане выявлено недостаточное количество частот и неправильное их использование. Сегодня мы устранили эти проблемы, и сектор быстро развивается. Мы продолжим регулировать этот сектор, вкладывать инвестиции и идти в ногу со временем», - добавил он.