До конца года 55% домохозяйств Азербайджана будут охвачены фибероптическими интернет-услугами

БАКУ /Trend/ - До конца 2023 года 55 процентов домохозяйств Азербайджана будут охвачены фибероптическими интернет-услугами.

Об этом сказали в среду Trend в пресс-службе Aztelekom.

Было отмечено, что на сегодняшний день число домохозяйств, подключенных к этой услуге, составляет около одного миллиона, или 39 процентов.

«По итогам 2021 года было охвачено 225 тысяч домохозяйств. Так, в рамках реализуемого с 2021 года проекта «Онлайн Азербайджан» количество домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, за три года выросло до одного миллиона, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем периоде», - сказали в пресс-службе.

Отметим, что в рамках проекта «Онлайн Азербайджан» планируется охватить всю территорию Азербайджана широкополосным интернетом.