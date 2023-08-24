ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках

БАКУ /Trend/ - В последнее время посредством социальных сетей продолжается организация фальшивых рекламных кампаний от имени Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold».

В ходе этих фишинговых атак Общество представляется в соцсетях организатором различных «инвестиционных проектов». Гражданам предлагается воспользоваться этими «проектами» и «извлечь из них выгоду».

Доводим до сведения, что акты киберпреступности, совершенные с использованием доверия к государственной компании, а также злоупотреблением деловой репутацией Акционерного Общества, совершаются с намерением получить персональные данные граждан финансового характера, присвоить их средства. Подчеркиваем, что ЗАО «AzerGold» не несет ответственности за ложные обещания, данные гражданам другими лицами.

Призываем следить за информацией о деятельности, а также об инвестиционных проектах ЗАО «AzerGold» из официальных информационных ресурсов компании, а также из надежных источников, при столкновении с вышеуказанными случаями мошенничества не переходить по предлагаемым ссылкам и немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы.