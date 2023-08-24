Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках

ИКТ Материалы 24 августа 2023 16:48 (UTC +04:00)
ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В последнее время посредством социальных сетей продолжается организация фальшивых рекламных кампаний от имени Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold».

В ходе этих фишинговых атак Общество представляется в соцсетях организатором различных «инвестиционных проектов». Гражданам предлагается воспользоваться этими «проектами» и «извлечь из них выгоду».

Доводим до сведения, что акты киберпреступности, совершенные с использованием доверия к государственной компании, а также злоупотреблением деловой репутацией Акционерного Общества, совершаются с намерением получить персональные данные граждан финансового характера, присвоить их средства. Подчеркиваем, что ЗАО «AzerGold» не несет ответственности за ложные обещания, данные гражданам другими лицами.

Призываем следить за информацией о деятельности, а также об инвестиционных проектах ЗАО «AzerGold» из официальных информационных ресурсов компании, а также из надежных источников, при столкновении с вышеуказанными случаями мошенничества не переходить по предлагаемым ссылкам и немедленно обратиться в соответствующие правоохранительные органы.

ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках
ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках
ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках
ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках
ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках
ЗАО «AzerGold» в очередной раз предупреждает о фишинговых атаках
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости