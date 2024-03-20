TikTok опроверг информацию о новых условиях в азербайджанском сегменте (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - TikTok опроверг информацию о новых условиях в азербайджанском сегменте.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в компании.

"Распространенная информация в СМИ по поводу новых условий не отражает действительности", - подчеркнули в компании.

Отметим, что ранее сообщалось, что в азербайджанском сегменте TikTok появятся новые условия. Так, регистрация в соцсети будет осуществляться по удостоверению личности, а монеты, зачисленные на аккаунт пользователя TikTok, можно будет вывести в официальном порядке с уплатой налогов.

Кроме того, упоминалось, что будет заблокирован тот контент, который противоречит национальным ценностям. Пользователи, ведущие себя неадекватно, попадут под особый контроль.

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