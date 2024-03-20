Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

TikTok опроверг информацию о новых условиях в азербайджанском сегменте (Эксклюзив)

ИКТ Материалы 20 марта 2024 14:07 (UTC +04:00)
TikTok опроверг информацию о новых условиях в азербайджанском сегменте (Эксклюзив)

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - TikTok опроверг информацию о новых условиях в азербайджанском сегменте.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в компании.

"Распространенная информация в СМИ по поводу новых условий не отражает действительности", - подчеркнули в компании.

Отметим, что ранее сообщалось, что в азербайджанском сегменте TikTok появятся новые условия. Так, регистрация в соцсети будет осуществляться по удостоверению личности, а монеты, зачисленные на аккаунт пользователя TikTok, можно будет вывести в официальном порядке с уплатой налогов.

Кроме того, упоминалось, что будет заблокирован тот контент, который противоречит национальным ценностям. Пользователи, ведущие себя неадекватно, попадут под особый контроль.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости