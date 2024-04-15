В Азербайджане 74 процентам домохозяйств и субъектам бизнеса обеспечен доступ к широкополосному интернету

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 74 процентам существующих субъектов домохозяйства и бизнеса предоставлен доступ к широкополосному интернету.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках проекта "Онлайн Азербайджан", реализуемого министерством, за первые три месяца 2024 года в Азербайджане 251 тысяча домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету. В целом же широкополосным интернетом охвачено около 2,16 миллиона хозяйств. Это составляет 74 процента от общего числа домохозяйств и предприятий в стране.

Также было отмечено, что согласно проекту, за первые три месяца текущего года 79 тысяч домохозяйств и субъектов бизнеса города Баку получили доступ к широкополосному интернету. В целом же в столице до сих пор около 0,95 миллиона хозяйств получили возможность подключения к высокоскоростному интернету с помощью технологии GPON. Это составляет 86,5 процента действующих субъектов домохозяйства и бизнеса в городе Баку.

В рамках проекта в стране на основе модели государственно-частного партнерства совместными усилиями нескольких операторов связи будет построена широкополосная сеть со скоростью интернета не менее 25 Мбит/с.

"В настоящее время активно ведется работа по обеспечению городов и сел высокоскоростным и широкополосным интернетом на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks). Благодаря этой технологии граждане могут подключаться к услугам только телефонии или получать пакеты "интернет + телефония", "интернет + телевидение (два в одном)" и "интернет + телефония + телевидение (три в одном)". Платежи рассчитываются в соответствии с услугами, к которым подключены абоненты.

Работы по данному проекту планируется завершить до конца 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.

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