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Подписан меморандум в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и Грузией

ИКТ Материалы 3 июля 2024 18:48 (UTC +04:00)
Подписан меморандум в сфере кибербезопасности между Азербайджаном и Грузией

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана и Агентство цифрового управления при министерстве юстиции Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, сообщает в среду Trend.

Согласно данным министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, меморандум был подписан в рамках визита делегации СЭБ в Грузию.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает совместную деятельность сторон в направлении информационной безопасности, обмена информацией и опытом.

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