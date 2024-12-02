Служба электронной безопасности Азербайджана и азербайджанский вуз подписали меморандум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу, цель меморандума - организация совместной деятельности в области повышения осведомленности общества по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также правил использования социальных сетей.

Отмечается, что в рамках меморандума Служба электронной безопасности будет проводить для студентов сессии по обмену знаниями, образовательные мероприятия и тренинги.

Кроме того, предусмотрено участие представителей Службы в качестве приглашенных спикеров на мероприятиях, организуемых университетом.