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Служба электронной безопасности Азербайджана и азербайджанский вуз подписали меморандум (ФОТО)

ИКТ Материалы 2 декабря 2024 17:10 (UTC +04:00)
Служба электронной безопасности Азербайджана и азербайджанский вуз подписали меморандум (ФОТО)
Фото: Служба электронной безопасности Азербайджанской Республики

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский технический университет (АзТУ) и Служба электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу, цель меморандума - организация совместной деятельности в области повышения осведомленности общества по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также правил использования социальных сетей.

Отмечается, что в рамках меморандума Служба электронной безопасности будет проводить для студентов сессии по обмену знаниями, образовательные мероприятия и тренинги.

Кроме того, предусмотрено участие представителей Службы в качестве приглашенных спикеров на мероприятиях, организуемых университетом.

Служба электронной безопасности Азербайджана и азербайджанский вуз подписали меморандум (ФОТО)
Служба электронной безопасности Азербайджана и азербайджанский вуз подписали меморандум (ФОТО)
Служба электронной безопасности Азербайджана и азербайджанский вуз подписали меморандум (ФОТО)
Служба электронной безопасности Азербайджана и азербайджанский вуз подписали меморандум (ФОТО)
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