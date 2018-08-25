НПЗ в Туркменбаши объявил тендер по строительству насосной станции

25 августа 2018 12:00 (UTC+04:00)

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