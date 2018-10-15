Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку антистатической добавки

15 октября 2018 20:19 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Uzcard и литовская ASHBURN International подписали контракт на поставку новых терминалов
Узбекистан 20:50
Узбекский банк заключил соглашение с итальянским UniCredit
Бизнес 20:29
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на покупку пульсоксиметров
Тендеры 20:16
«Узбекские авиалинии» увеличивают частоту авиарейсов в Душанбе
Туризм 17:51
Российский научно-технический центр нефтедобычи приезжает в Узбекистан
Энергетика 17:35
Курс доллара к узбекскому суму растёт десятую неделю подряд
Бизнес 16:42
Лента новостей
Новак и Зангане обсудили восстановление добычи в рамках соглашения ОПЕК+
Россия 21:29
Uzcard и литовская ASHBURN International подписали контракт на поставку новых терминалов
Узбекистан 20:50
В Испании 17 человек пострадали из-за шторма "Лесли"
Европа 20:41
Казахстан и Китай укрепляют межбанковское сотрудничество
Бизнес 20:34
Узбекский банк заключил соглашение с итальянским UniCredit
Бизнес 20:29
Ташкентский международный аэропорт объявляет тендер на покупку пульсоксиметров
Тендеры 20:16
Крупный азербайджанский производитель табака намерен произвести 3 тыс. тонн продукции
Бизнес 20:13
В Азербайджане объявлен II этап конкурса по приему на работу в ряд госструктур и судебные органы
Общество 20:06
Крупный производитель фундука в Азербайджане подпишет контракт об экспорте в Швейцарию (Эксклюзив)
Бизнес 20:02