В Узбекистане внедрят «инвестиционные визы»

18 января 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – В Узбекистане с 1 марта для учредителей (участников) предприятий с иностранными инвестициями и членов их семей внедряются трехлетние «инвестиционные визы», передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Визы будут действительны сроком на три года с возможностью продления, не выезжая из страны. Об этом говорится в указе президента от 17 января, которым утверждена Государственная программа «Год активных инвестиций и социального развития».

С этой же даты гражданам иностранных государств, в том числе учредителям (участникам) предприятий с иностранными инвестициями, внесшим инвестиции в организацию на территории Узбекистана предприятий по производству товаров и оказанию услуг в размере не менее 3 миллиона долларов США, в упрощенном порядке предоставляется вид на жительство сроком на 10 лет.

Также указом установлено, что иностранные инвесторы, имеющие вид на жительство или «инвестиционную визу», а также члены их семей вправе пользоваться медицинскими и образовательными услугами на условиях, предусмотренных для граждан Узбекистана.

Временная прописка иностранных инвесторов, а также привлекаемых ими специалистов из числа иностранных граждан и членов их семей осуществляется в населенном пункте, на территории которого реализуется инвестиционный проект, на срок действия визы (в случае отсутствия визы — сроком на один год) без необходимости перерегистрации при пребывании в иных регионах страны.

Отметим, что в начале января президент Узбекистана подписал указ, согласно которому иностранные граждане 109 стран могут получить вид на жительство в Узбекистане при приобретении недвижимого имущества.

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