Туркменский Халкбанк объявил тендер по аудиту

18 ноября 2019 12:26 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Законопроект по вопросам регулирования госзакупок разработан в Казахстане
Бизнес 15 ноября 11:37
Сэкономить свыше $800 млн позволило реформирование процесса госзакупок в Казахстане
Бизнес 14 ноября 08:58
Законопроект по вопросам регулирования госзакупок разработан в Казахстане
Бизнес 6 ноября 13:05
Сэкономить свыше $800 млн позволило реформирование процесса госзакупок в Казахстане
Бизнес 6 ноября 11:42
Трест комплексных буровых работ SOCAR объявил тендер
Тендеры 4 ноября 11:02
Туркменистан продлил тендер по организации производства нетканого полотна
Тендеры 4 ноября 09:10
Лента новостей
"Азеригаз" обнародовало число абонентов за период 10 месяцев
Энергетика 13:51
В январе-сентябре было выделено более 11 млрд манатов инвестиций
Финансы 13:49
TOP 5 стран для трудовых мигрантов из Турции
Турция 13:49
В Азербайджане завтра будет до 17 градусов тепла
Общество 13:48
В 2020 году между странами "Восточного партнерства" ожидается подписание соглашения по снижению тарифов в роуминге
Политика 13:41
За январь-октябрь в Азербайджане сдано более 30 государственных объектов
Бизнес 13:37
Турция выступает за стабильность в Иране – МИД
Турция 13:33
Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов
Экономика 13:21
Азербайджанские депутаты примут участие в заседании ПАЧЭС в Софии
Политика 13:18