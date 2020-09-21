AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов
AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.
Тендер объявлен по закупке банкоматов.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу: procurement@accessbank.az или по номеру: (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает в 18 часов 30.09.2020.
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