AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.

Тендер объявлен по закупке банкоматов.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу: procurement@accessbank.az или по номеру: (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает в 18 часов 30.09.2020.