Eni Turkmenistan Limited объявляет тендер на аренду буровых ясов
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Центробанк Азербайджана предоставляет единовременные страховые выплаты наследникам военнослужащих, ставших шехидами
Азербайджанский вокалист стал победителем международного фестиваля в Украине, главой жюри была Руслана
Агентство по развитию МСБ Азербайджана обратилось к предпринимателям, желающим создать бизнес на освобожденных территориях
В Карабахе более 70 религиозным памятникам нанесен ущерб – председатель Совета муфтиев России (ФОТО)
Поездки между Азербайджаном и Турцией только с удостоверением личности расширят возможности торговли и совместных инвестиций - турецкий эксперт
Волнение моря и краски пейзажей в мощной энергетике Алигусейна Салимова. Памяти мастера кисти… (ФОТО)
Азербайджан продолжает принимать меры для привлечения инвестиций в сферу возобновляемой энергетики (ФОТО)
На заседании комитета парламента Азербайджана обсудили создание муниципалитетов на освобожденных территориях
Президент Ильхам Алиев упразднил распоряжение о назначении коменданта территорий, где действовал комендантский час
Генпрокуратура и МВД Азербайджана еще раз предупредили граждан о сохраняющейся на освобожденных территориях минной угрозе
Президент Узбекистана ознакомился с проектами, реализуемыми на совместном предприятии «UzXCMG» в Ургенче
PASHA Bank совместно с E-PUL, Visa и SOCAR PETROLEUM обеспечили внедрение технологии оплаты по QR-коду