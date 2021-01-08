Аэропорт в Узбекистане закупит аккумуляторные батарейки
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Минэнерго Азербайджана о планах по проведению расчетов суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе
В 2021 году большая часть финансирования регионов Азербайджана будет покрываться за счет местных доходов
В 2020 году в Азербайджане 30 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности
В рамках мер борьбы с коррупцией в Азербайджане обеспечено возмещение ущерба на более чем 49 млн манатов
Назван объем средств, выделенных на сегодня из фонда YAŞAT на нужды семей шехидов и инвалидов Карабахской войны
На освобожденных территориях смогут постоянно жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане Азербайджана
Поселки и жилые комплексы для вынужденных переселенцев будут строиться на освобожденных территориях Азербайджана - госкомитет
На баланс минтруда Азербайджана передано около 4700 квартир, построенных для вынужденных переселенцев
Институт химии в Туркменистане стал первым научно-исследовательским учреждением, перешедшим на хозрасчет
Президент Ильхам Алиев: Если компании, которые незаконно эксплуатировали наши золотые и другие месторождения, не выплатят компенсацию, дело будет направлено в суд
Члены правления "АзИз" выразили соболезнования в связи с кончиной директора "Baku Network" Эльхана Алескерова
С 27 сентября 2020 года на территории Азербайджана обнаружены 4 546 противопехотных мин - ANAMA (ФОТО)