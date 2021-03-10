Консорциум "Хазар" в Туркменистане объявил тендер на закупку портландцемента
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Развитие сельского хозяйства может сыграть ключевую роль в повышении продовольственной безопасности Грузии
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)
Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"
Президент Ильхам Алиев: Венгерские компании будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях
Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана
Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр
На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана
Ветераны Отечественной войны Азербайджана обеспечиваются высокотехнологичными средствами для передвижения (ФОТО)