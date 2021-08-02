Узбекско-корейское СП продлило тендер на закупку запчастей для ротационного оборудования

БАКУ /Trend/ - Узбекско-корейское CП ООО Uz-Kor Gas Chemical продлило тендер на закупку на внутреннем рынке запасных частей для ротационного оборудования.

В тендере могут принять участие юридические лица, зарегистрированные в государственных органах по месту нахождения и имеющие банковские счета.

Не допускаются к участию в тендере следующие потенциальные поставщики:

- находящиеся на стадии реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования), ликвидации или банкротства;

- не предоставившие в установленный срок все необходимые документы для конкурсного отбора;

- не надлежаще исполнявших принятые обязательства по ранее заключенным контрактам;

- находящиеся в состоянии судебного разбирательства с заказчиком.

Тендерные заявки принимаются до 17:00 (GMT +5) девятого августа 2021 года.

Телефон для дополнительной информации: +998 (78) 129-29-00.

Электронный адрес: [email protected]

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @romakayeva