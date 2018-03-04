Интерес азербайджанских туристов к поездкам в Турцию возрастает

4 марта 2018 21:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние три года (2015-2017 гг.) число азербайджанских туристов, посетивших Турцию, превысило 1,974 миллиона человек. Об этом говорится в отчете Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB).

В отчете отмечается, что в 2015 году число азербайджанских туристов, посетивших Турцию, составило 602,488 тысячи человек, в 2016 году - 606, 223 тысячи человек, а в 2017 году - 765, 514 тысячи человек.

Согласно отчету, доля азербайджанских граждан, в общем количестве туристов, посетивших Турцию в 2015 году, составила 1,66 процента, в 2016 году - 2,39 процента, а в 2017 году - 2,36 процента.

Отметим, что согласно данным института статистики Турции (TUİK) по итогам 2017 года доходы Турции от туризма выросли на 18,9 процента по сравнению с показателями 2016 года, и составили 26,283 миллиарда долларов.

Согласно информации, 77,4 процента от общего дохода приходятся на долю иностранных туристов, 22,6 процента на граждан Турции, проживающих за рубежом.

В сообщении отмечается, что число туристов, посетивших Турцию в четвертом квартале 2017 года, выросло на 23,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Отметим, что по итогам 2017 года Турцию посетили 32,4 миллиона туристов, что на 27,84 процента превышает показатели 2016 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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