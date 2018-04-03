Оманский лоукостер запускает рейсы в Баку

3 апреля 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оманская бюджетная авиакомпания SalamAir с 14 июня начнет реализацию рейсов Маскат - Баку в рамках летнего расписания, сообщает во вторник компания.

Полеты будут выполняться с 14 июня по пятое сентября дважды в неделю на самолете Airbus А320.

"Вылет из Маската будет производиться по вторникам и четвергам в 23:05 по местному времени с прибытием в Международный аэропорт Гейдар Алиев в 02:20 по бакинскому времени. Вылет из Баку будет осуществляться по средам и пятницам в 03:20 с прибытием в Маскат в 06:20", - говорится в сообщении.

SalamAir была основана в 2016 году и начала коммерческие полеты с января 2017 года. Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320-200.

(Автор: Максим Цурков)

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