Баку и Бухарест до конца года могут наладить прямое авиасообщение

БАКУ /Trend/ - Румынская государственная авиакомпания TAROM планирует открыть прямой авиарейс из Бухареста в Баку.

Как передают румынские СМИ, об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Вернер Вольф.

"В ближайшие месяцы компания планирует открыть ряд новых маршрутов, и будет инвестировать в обновление и расширение воздушного флота. До конца 2018 года мы планируем открыть прямые рейсы в Баку, Одессу и Тбилиси", - сказал Вольф.

Ранее отмечалось, что авиарейсы планируется осуществлять на самолете А318.

TAROM или Romanian Air Transport — национальный авиаперевозчик, крупнейшая и старейшая авиакомпания Румынии. Основной аэропорт авиакомпании - Международный аэропорт имени Анри Коанды в Отопени, в 16 километрах к северу от Бухареста.

В настоящее время флот авиакомпании состоит из 25 самолетов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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