Закрыт международный аэропорт в Узбекистане

16 июля 2018 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 16 июля по техническим причинам и температурному режиму будет закрыт международный аэропорт «Ургенч» в одноимённом городе Узбекистана.

Об этом в понедельник сообщила узбекистанская национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии».

Согласно информации, рейсы, выполняемые в аэропорт Ургенча, перенесены в международные аэропорты Нукуса и Бухары.

Сообщается, что работа воздушной гавани будет возобновлена после завершения технических работ.

«Узбекские авиалинии» принесли пассажирам извинения за временные неудобства.

Отметим, что международный аэропорт «Ургенч» 1-го класса находится в одноимённом городе, центре Хорезмской области, на западе Узбекистана. В 2006 году было построено здание аэровокзала с пропускной способностью 300 пассажиров в час. Из аэропорта Ургенча выполняются ежедневные авиарейсы в Ташкент. Также осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, чартерные рейсы в другие города ближнего и дальнего зарубежья по заявкам туристических фирм.

Напомним, что 11 июля 2018 года в международном аэропорту «Нукус» был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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