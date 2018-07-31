«Узбекские авиалинии» начали полёты в рамках программы «Хадж-2018»

31 июля 2018 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» начала осуществлять авиарейсы по программе «Хадж-2018», передаёт во вторник «Подробно.uz».

Паломники из городов Узбекистана, желающие совершить «большой хадж», до 13 августа текущего года будут доставляться в город Медина Саудовской Аравии на комфортабельных самолетах Boeing-767.

«На протяжении многих лет авиакомпания выполняет прямые рейсы из аэропортов республики к месту паломничества. В рамках выполнения программы, запланировано выполнение 32 рейсов из аэропортов Ташкента, Намангана, Самарканда, Карши и Бухары, на которых будет перевезено 7 200 паломников из Узбекистана», – отметили в авиакомпании.

В аэропортах республики и салонах самолетов НАК созданы все условия для комфортного пребывания пассажиров. В аэровокзалах имеются молельные комнаты для совершения молитвы, которые оборудованы специальными местами для омовения.

Специализированная рабочая группа оказывает помощь паломникам при прохождении регистрации на рейс и таможенных формальностей. В залах вылета им предлагается легкий завтрак, а на борту воздушного судна – качественное и вкусное бортовое питание, приготовленное по специальному меню ГУП «Кетринг».

Обратные рейсы запланированы с 27 августа по 14 сентября. Паломники будут возвращаться на родину из города Джидды.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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