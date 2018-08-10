Выросло число авиарейсов из Узбекистана в Россию

10 августа 2018 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 15 сентября 2018 года национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Владивосток-Ташкент, говорится в пятницу в сообщении авиаперевозчика.

Авиакомпания отмечает, что с 15 сентября 2018 года вводит регулярные пассажирские рейсы между Ташкентом и Владивостоком, которые будут выполняться один раз в неделю.

В «Узбекских авиалиниях» напомнили, что до этого полеты в данном направлении осуществлялись по чартерной программе.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing-767 по субботам.

Отметим, что с августа 2018 года российская авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту полётов по рейсу Москва-Ташкент-Москва.

Авиакомпания начала выполнять два дополнительных рейса по понедельникам и субботам.

Ранее же сообщалось, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» с первого августа возобновила регулярный рейс Москва (Домодедово) – Карши (Узбекистан). А с 18 июля «Уральские авиалинии» запустили новый регулярный рейс Сочи-Ташкент.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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