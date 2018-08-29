Израильского журналиста восхитили в Баку Центр Гейдара Алиева и азербайджанская кухня

29 августа 2018 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В одной из крупнейших газет Израиля вышла статья популярного журналиста Шахара Бен-Порат «Куда? В Азербайджан!».

Об этом передает Trend со ссылкой на aziznews.ru.

В данной статье отражены яркие впечатления журналиста, связанные с его поездкой в Азербайджан.

Сообщается, что за короткий срок он успел побывать в Гобустане и Красной слободе, в комплексе Атешгях и в Ичеришехер, а также в знаменитом музее ковра.

Как написано в материале, из всего увиденного в Баку, израильский журналист особенно выделил величественный Центр Гейдара Алиева с его необыкновенной архитектурой и внушительными экспозициями.

Отмечается, что наш израильский гость не остался равнодушным и к национальной азербайджанской кухне, и даже посвятил ей отдельную статью под названием» Баку - невероятное кулинарное путешествие».

Отметим, что Шахар Бен-Порат посетил Азербайджан по приглашению международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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