Российское госагентство: На Каспии может быть создан очень перспективный круизный маршрут

БАКУ /Trend/ - На Каспии может быть создан очень перспективный круизный маршрут, которого никогда в истории туризма не существовало.

Об этом сказал в четверг руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов, выступая на "круглом столе" на тему "Развитие сотрудничества в области туризма", проходящем в рамках IX российско-азербайджанского межрегионального форума.

По словам Сафонова, в настоящее время круизный туризм развивается в мире очень быстрыми темпами. "Мировые лидеры круизного туризма заинтересованы в том, чтобы появлялись новые маршруты. Я думаю, что наша совместная задача будет состоять в том, чтобы привлечь к сотрудничеству крупнейших мировых лидеров круизного туризма", - сказал он.

По его словам, к этому проекту очень позитивно относятся Азербайджан, Россия, Казахстан и Иран.

Сафонов отметил, что проведение IX российско-азербайджанского межрегионального форума способствует активному обсуждению и решению этих важнейших задач.

Напомним, что согласно подписанному меморандуму, до конца 2019 года начнутся морские туры российского круизного лайнера "Петр Великий" в Баку. Меморандум предусматривает совместную деятельность по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря - внутренние водные пути РФ - Астрахань - порты Каспийского моря; Москва - Баку; Астрахань - Махачкала - Баку; Баку - Энзели - Ноушехр - Туркменбаши - Актау - Астрахань и другие.

(Автор: Талех Мурсагулов)

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