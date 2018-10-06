Узбекистан ввёл безвизовый режим для граждан Франции

БАКУ /Trend/ - Узбекистан с 5 октября ввел безвизовый режим для граждан Франции, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на указ главы государства.

Это сделано для создания благоприятных условий развития международных отношений между Узбекистаном и Францией, способствующих культурному, научному, образовательному обмену, улучшающих инвестиционный климат и положительно влияющих на развитие туристического потенциала. Безвизовый режим действует в течение 30 дней.

Отметим, что количество туристов из Франции, посетивших Узбекистан, растет из года в год. Если в 2016 году их число составляло 4 889 человек, в 2017 году – 5 748 человек, то за 8 месяцев 2018 года – 9 172 человека, что уже более чем на треть больше, чем за весь прошлый год.

Сотрудничество в туристическом секторе между профильными ведомствами Узбекистана и Франции осуществляется на основе меморандума о взаимопонимании подписанного 2 ноября 2011 года.

Согласно меморандуму, стороны поддерживают сотрудничество в продвижении туризма обеих стран, в расширении и укреплении тесных связей между туристскими компаниями Узбекистана и Франции, в подготовке и повышении квалификации кадров, а также в привлечении инвестиций в сферу туризма.

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