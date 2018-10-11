На английском языке вместо слова «Turkey» будет использоваться «Turkish» - министр

БАКУ /Trend/ - На международной арене для обозначения Турции вместо слова «Turkey» будет использоваться «Turkish», сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, сообщают в четверг турецкие СМИ.
По словам министра, для этого будут направлены обращения во все мировые структуры, где представлена Турция.
Он также сообщил, что в настоящее время в этом направлении ведутся работы.
Отметим, что в 2017 году официальные власти Турции предложили изменить на английском языке слово «Turkey» на «Turkish».
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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