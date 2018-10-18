Заповедники в Азербайджане должны уменьшить зависимость от госбюджета - агентство

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму планирует применить новую модель управления для заповедников. Об этом, выступая в четверг на Национальном туристическом саммите, сказал заведующий отделом по стратегии и политике туризма Государственного агентства по туризму Магомед Мурадов.

Напомнив, что в подчинении Агентства находится семь заповедников, Мурадов добавил, что они обязательно должны сами себя финансировать, уменьшив зависимость от государственного бюджета. «Также они должны организовывать туристические услуги, внимательнее относиться к социальным вопросам на своих территориях. Естественно, что эти работы будут проводиться совместно с центральными органами исполнительной власти, местными исполнительными органами и представителями туристической промышленности», - сказал он.

По словам Мурадова, отели и рестораны должны нести ответственность за предоставляемые услуги. «Для оказания качественного туристического обслуживания Агентство будет оказывать необходимую поддержку ведущим деятельность в туристической промышленности», - сказал он.

Он отметил, что Агентство работает над механизмом поощрения строительства отелей, хостелов и других объектов размещения по всей стране, и в ближайшее время правительству будут представлены соответствующие предложения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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