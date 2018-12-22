Flydubai начнет полеты в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Лоукостер Flydubai (ОАЭ) начнет полеты в Узбекистан в ближайшее время, говорится в информации Госавианадзора, передает в субботу Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Договоренности об этом были достигнуты в ходе переговоров представителей Госавианадзора Узбекистана и авиационных властей Эмирата Дубай, которые прошли в ОАЭ.

Лоукостер заменит на направлении "Дубай – Ташкент" ранее назначенного перевозчика Emirates Airline. Компания будет выполнять полеты в Узбекистан с частотой пять раз в неделю. При этом с лета 2019 года она получит опцион на еще два дополнительных рейса в неделю.

Отметим, что сегодня маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании состоит из 94 городов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе. Она обладает парком из более чем 60 самолетов Boeing различных модификаций.

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