First Class Hospitality презентовала тур-компаниям в Азербайджане предстоящие проекты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 декабря 2018 года в Boulevard Baku Autograph Collection состоялся бизнес-завтрак, организованный компанией First Class Hospitality c передовыми тур-агентствами Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Презентация First Class Hospitality состояла из нескольких частей, которая представляла тур компаниям все свои нынешние, а так же новые и предстоящие проекты. Следом было презентовано портфолио компании, которая представляет:

Edem Resort & Medical Spa - 5* отель с оздоровительным комплексом, который предлагает гостям комплексный инновационный подход в медицине, лучшие программы долголетия, восстановления и детоксификации, а также уникальные способы снятия стресса.

Salute Afrika – DMC компания, специализирующаяся на туристических пакетах по Южной и Восточной Африке: ЮАР, Ботсвана, Кения, Танзания, Занзибар, Зимбабве, Замбия, Уганда, Руанда, Мозамбик и Мадагаскар, Маврикий, Лесото и Свазиленд.

Одним словом, Ваш персональный гид по Южной Африке, который ознакомит вас с самым загадочным континентом планеты.

Круизы – это уникальная возможность за несколько дней посмотреть множество стран и городов на белоснежных лайнерах, изысканное питание на которых всегда по принципу «все включено». Представленная круизная компания предлагает очень широкий выбор морских круизов по всему миру и лучшие предложения мировой круизной индустрии.

Компания First Class Hospitality на данный момент, входит в группу компаний Prime Management & Consulting и является эксклюзивным представителем 5* отелей, DMC компаний, круизов и туристических бюро разных стран.

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