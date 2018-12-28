В ноябре Турцию посетили около двух миллионов туристов

28 декабря 2018 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ноябре текущего года Турцию посетили 1,9 миллиона туристов, что на 19,97 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Об этом говорится в сообщении министерства культуры и туризма Турции, распространённом в пятницу.

В сообщении отмечается, что по итогам января-ноябрь 2018 года Турцию посетили 37,5 миллиона туристов, что на 22,25 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно информации, в ноябре 2018 года турецкую провинцию Анталья посетили 256 тысяч туристов, а Стамбул свыше одного миллиона туристов.

«По итогам 11 месяцев 2018 года провинцию Анталья посетили 12,2 миллиона туристов, а Стамбул 12,3 миллиона туристов», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в ноябре 2018 года Турцию посетили 131 217 туристов из Германии, 55,2 тысячи туристов из России.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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