В Турции будет создан фонд развития туризма – министр

31 января 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Турции будет создан фонд развития туризма, сказал министр культуры и туризма Мехмет Эрсой. Об этом пишет Trend со ссылкой на сообщение министерства.

Согласно информации, Эрсой отметил, что создание фонда по развитию туризма будет способствовать большему развитию туризма в Турции.

Министр отметил, что цель Турции увеличить поток туристов к 2023 году до 70 миллионов.
«Турция обладает огромным потенциалом для наращивания туристического потока в стране», - сказал министр, подчеркнув, что согласно прогнозам в 2019 году Турцию посетит свыше 45 миллионов туристов.

Отметим, что согласно данным Минкультуры Турции в январе-ноябре 2018 года Турцию посетили 37,5 миллиона туристов, что на 22,25 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Напомним, что в ноябре минувшего года Турцию посетили 1,9 миллиона туристов, что на 19,97 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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