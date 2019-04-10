Новая жизнь: где в Украине пройти детокс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лето – отличная пора для омоложения и восстановления организма. Один из лучших курортов Европы Edem Resort Medical & SPA, расположенный недалеко от Львова, предлагает забыть о токсинах с медицинской программой Detox, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Как улучшится после нее организм Vogue UA рассказал Алексей Башкирцев - главный врач комплекса, кандидат медицинских наук, академик Европейской Академии Естественных наук, международный эксперт в anti-age медицине.

О программе Detox

Современный человек ХХI века живет на максимум. Он много работает, путешествует, и конечно же, следит за своим здоровьем. И чтобы успевать за динамикой жизни организму нужна перезагрузка. Для того, чтобы снова чувствовать прилив сил и здоровья нужны эффективные методы. С этим заданием справляется Detox – программа по очищению организма от вредных веществ, которые попадают в тело вместе с некачественной водой, напитками, нездоровой пищей, бытовой химией, косметикой и стрессами.

Detox-программа сочетает европейскую и нетрадиционную медицину. Она построена на базисе доказательной медицины в сфере профилактики и диагностики. Detox – это комплексный подход к телу, который объединяет диагностику и персонализированный выбор методов лечения. И только при этом симбиозе можно достичь максимальный эффект.

Из чего состоит программа Detox

Гости могут выбирать программу на 7, 10 или 14 дней, в течении которых они находятся в нашем Центре восстановления здоровья Edem Resort Medical & SPA. Detox начинается с диагностики, консультации врача и лабораторных исследований. По результатам анализов я меняю программу детоксикации и корректирую ее согласно индивидуальным особенностям гостя. Каждый день гости проходят аппаратный и мануальный массажи, очищающие организм.

Также в ежедневном расписании гипокситерапия – процедура, которая способствует восстановлению сердечно-сосудистой системы, повышает резервы организма и улучшает работу митохондрий в каждой его клеточке. Программа включает индивидуальные занятия с фитнес-инструктором, гидромассажные ванны с обертыванием и душем Шарко, а также процедуры дюбажа. Программы на 10 и 14 дней дополнительно включают мастер-класс от шеф-повара, где рассказывают все о тонкостях готовки здоровой пищи, а также лечении травами, собранными в местных лесах.

Мы придерживаемся принципа пятиразового питания, которое нейтрализует чувство голода и помогает поддерживать гормональный баланс в течение дня. Кстати, фрукты и овощи для наших гостей мы выращиваем на нашем огороде, возле комплекса.

О результатах

Главный результат - это очищение организма. Тело омолаживается, улучшается кровообращение и самочувствие, появляется ощущение легкости и энергетической наполненности. Также гости нормализуют свой вес. Нашим рекордом был показатель 8 кг за 7 дней. В среднем гости худеют на 1-2 кг, и что главное - нормализуются пропорции тела, улучшается соотношение мышечной и жировой ткани, состояние волос и кожи. После окончания программы гости получают специальные инструкции по здоровому питанию домой, интерпретацию лабораторной и инструментальной диагностики, поэтому с легкостью могут соблюдать Detox-программу и после завершения курса.

Об эмоциональной составляющей

Помимо физического восстановления мы хотим, чтобы наш гость чувствовал прилив положительных эмоций, замещая весь негативно-эмоциональный мусор, накопившийся от жизни в большом городе. Для этого мы создали платформу для вдохновения и морального восстановления в Edem Resort. Арт-пространство, гольф-клуб, СПА, либо прогулка вдоль берега озера – у нас отдыхает не только тело, но и ваша душа. Например, я после работы люблю прогуляться по нашим садам, окунуться в озеро или выбить корзину гольф-мячей на driving range. Здесь нет места для суеты и скуки, ведь Edem Resort Medical & SPA​ заряжает особой энергией. Не зря наши гости возвращаются в Edem снова и снова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.