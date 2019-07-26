В отелях Азербайджана остаются в среднем свыше семи тысяч человек в день

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года отели Азербайджана были заняты 1,33 миллиона ночей, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на государственный комитет статистики Азербайджана.

В отелях Азербайджана останавливаются в среднем 7,33 тысячи человек в день.