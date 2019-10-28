Авиакомпания Buta Airways перешла на зимнее расписание

28 октября 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Buta Airways приступила к выполнению полетов по зимнему графику, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Отмечается, что зимнее расписание полетов остается в силе с последнего воскресень октября до последнего воскресенья марта, а летнее расписание действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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