Авиакомпания Buta Airways перешла на зимнее расписание

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Buta Airways приступила к выполнению полетов по зимнему графику, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на авиакомпанию.
Отмечается, что зимнее расписание полетов остается в силе с последнего воскресень октября до последнего воскресенья марта, а летнее расписание действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.
С расписанием рейсов можно ознакомиться здесь.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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