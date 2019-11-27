Ожидается возобновление авиасообщений между Россией и Грузией

БАКУ/Trend/ - Авиасообщения между Россией и Грузией могут быть восстановлены в первой половине 2020 года, сообщает информационный портал российской газеты "Известия" со ссылкой на информированный правительственный источник, пишет Trend.

Прямое авиасообщение между Грузией и Россией приостановлено с восьмого июля текущего года. Президент России Владимир Путин принял такое решение на фоне антироссийских акций в Тбилиси. С тех пор попасть из России в Грузию и обратно можно только через третьи страны, что обходится гораздо дороже.

Как сообщается, возобновление перелетов между странами могло бы произойти до Нового года, однако этому помешал политический кризис в Грузии, сопровождающийся массовыми протестами.

Напомним, что волна протестов началась в Грузии 14 ноября – после того, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Депутаты от оппозиционных партий объявили бойкот правительству и вместе с протестующими пикетируют парламент уже вторую неделю подряд.

На данном этапе оппозиция настаивает на переходе на "немецкую модель" парламентских выборов, которая предполагает подведение итогов мажоритарных выборов по результатам выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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