В Азербайджане планируются налоговые преференции для развития туризма

4 декабря 2019 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для тех, кто оказывает туристические услуги и тех, кто недавно начали деятельность в этой сфере, предусматривается введение налоговых льгот.

Как сообщает в среду Trend, об этом на II Генассамблее Ассоциаций отелей в Баку сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.

По его словам, применение налоговых льгот может стимулировать дальнейшее развитие туристического бизнеса в стране. После того как был принят закон "О туризме", в следующем году ожидаются позитивные изменения, считает он.

По словам Зенгстшмидта, результаты опросов в Шеки, Лянкаране говорят о том, что наименьшая удовлетворенность респондентов связана с ценами авиабилетов, с местным рынком путешествий (туров) и качеством транспортной системы.

«Необходимо развивать эти сферы. Для того чтобы достичь этой цели, необходимо наладить сотрудничество на местах, совместно вырабатывать рекомендации. Также важно создать и регулярно обновлять информационную базу. Мы должны актуализировать применение инноваций и технологий в направлении развития туристического сектора. Для изучения этого вопроса в последующие годы между Ассоциацией отелей и Советом по туризму Азербайджана будет создана совместная рабочая группа», - сказал Зенгстшмидт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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