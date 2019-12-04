В Азербайджане растет число иранских туристов

4 декабря 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вновь наблюдается рост числа иранских туристов В 2018 году их было гораздо меньше.

Об этом в ходе выступления на II Генеральной ассамблее Азербайджанской ассоциации отелей сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, сообщает в среду Trend.

По мнению Зенгстшмидта, число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан, вновь стало расти.

Он добавил, что растет число и российских туристов и туристов из Саудовской Аравии.

По его словам, на туристическом рынке Азербайджана наблюдается восьмипроцентный рост по России: «Также растет рынок по Грузии и Туркменистану," - резюмировал Зенгстшмидт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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