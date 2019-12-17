Азербайджан стал членом Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциации

17 декабря 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственное агентство по туризму принято в члены Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциации (PATA), сообщили во вторник Trend в Агентстве.

В Агентстве сообщили, что международная туристская организация PATA объединяет 95 государственных организаций, 27 международных авиакомпаний, аэропортов и круизных организаций, 108 компаний по размещению туристов, 68 учебных заведений и сотни туркомпаний, в целом - более 800 членов. Ассоциация была основана в 1951 году, функционирует в качестве международной туристической платформы.

Азиатско-Тихоокеанский регион, многие страны которого обеспечивают существенный приток туристов в Азербайджан, является для нас одним из главных рынков, сказал глава Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро по туризму проводят широкомасштабную работу по пропаганде туристического потенциала Азербайджана в азиатском регионе и привлечению туристов.

Отметим, что PATA представляет 34 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые объединились для достижения единой цели - добиться успехов в развитии туризма в этом огромном регионе. Работа, проводимая этой организацией, направлена на продвижение туризма посредством программ по исследованиям, развитию, образованию и маркетингу.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Азербайджан стал членом Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциации
  • Азербайджан стал членом Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциации
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