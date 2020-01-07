Казахстан продолжает улучшать позиции в Индексе паспортов

БАКУ/Trend/ - Казахстан третий год подряд улучшает позиции в Индексе паспортов, составляемом компанией Henley & Partners, сообщает во вторник Trend со ссылкой на отчет на 2020 год.

Согласно отчету, в 2020 году, казахстанский паспорт занял 67 место благодаря своей возможности предоставлять безвизовый доступ в 76 стран мира.

Так, Казахстан третий год подряд улучшает позиции в данном рейтинге: в 2017 году казахстанский паспорт занимал 67 место, в 2018 – 69 место, в 2019 году – 68 место и в 2020 – 67 место.

Напомним, в октябре 2019 года Казахстан ввел безвизовый режим для 12 стран мира: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины.

Как отметил тогда официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, отмена визовых формальностей направлена на увеличение числа иностранных инвесторов, бизнесменов и туристов. Упрощение визового режима способствует созданию благоприятного инвестиционного климата в Казахстане.

По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед внешнеполитическим ведомством задачу расширить список стран, куда граждане Казахстана смогут приезжать без визы.

Отметим, Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.