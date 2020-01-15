На зимние курорты Грузии будут летать вертолеты австрийской компании

БАКУ/Trend/ - Агентство гражданской авиации Грузии выдало австрийской компании «Wucher Helicopter Gmbh» разрешение на осуществление полетов в зимние курортные зоны Грузии.

Об этом передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Компания будет летать в зоны Годердзи, Местии и Казбеги до 15 апреля текущего года.

Для осуществления туров Heli-skiing компания будет использовать три современных вертолета типа AS 350 B3 Ecureuil.

Полеты начнутся 18 января с горнолыжного курорта в зоне Годердзи.

Напомним, что аналогичные туры Heli-skiing в Гудаури и Местию осуществляет германская компания HTM Helicopter Travel Munich GmbH.

Согласно заявлению, поступившему в агентство, германская компания «HTM Helicopter Travel Munich GmbH» будет работать в зонах Гудаури и Местия до 29 апреля этого года, в частности, на современных вертолетах типа AS 350 B3 Heli-skiing, что подразумевает транспортировку предварительно укомплектованных туристических групп лыжников и сноубордистов на вертолете к непроходимым заснеженным местам и организацию для них катания на лыжах и сноубордах.

Разрешение было выдано компании «HTM Helicopter Travel Munich GmbH» 6 января 2020 года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор:)

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