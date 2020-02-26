В Азербайджане увеличилось число туристов из Турции

БАКУ /Trend/ - В 2019 году число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, достигло исторического рекорда - 3,2 миллиона человек, 10 процентов из которых были гражданами Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сказал руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде, комментируя визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

По сравнению с 2018 годом это число увеличилось на 11,4 процента или на 323 тысячи человек, а число прибывших в Азербайджан из Турции увеличилось на 8,6 процента и составило 316 тысяч человек.

Отметим, что в 2019 году число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 13,4 процента и составило 5,57 миллиона человек. При этом 11,4 процента граждан страны посетили Турцию. В прошлом году число граждан Азербайджана, выезжающих в Турцию, увеличилось на 4,6 процента.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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